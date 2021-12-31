Özbekistan’da "üniversite öğrencilerine başörtüsü ve uzun etek yasaklandı" iddialarına yanıt geldi!

Geçtiğimiz günlerde basın dünyasına yansıyan, Özbekistan'da bulunan üniversitelerdeki dini temsil eden unsurların yasaklanmasına yönelik iddialar çözüme kavuştu. Özbekistan Yüksek ve Mesleki Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Zafar Amirkulov, kadın öğrencilerin başörtüsü ve uzun etek giyinemeyeceklerine yönelik öne sürülen bilgilere net yanıt verdi.

"HERHANGİ BİR SINIRLAMA GELMEMİŞTİR"

Özbekistan Yüksek ve Mesleki Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Zafar Amirkulov, insan hakları ve özgürlüklerinin öncelikleri olduğunu belirterek, öne sürülen bilgilere ilişkin, “Yüksek ve Mesleki Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin giyinmelerine herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. İnsan hakları ve özgürlükleri önceliğimizdir ve buna saygı duyarız.” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin din, dil, ırk veya kişisel tercihlerinden dolayı tercih ettikleri kıyafetlere hiçbir söz söylemeye hakları olmadığını belirten Zafar Amirkulov, bu tür tercihlere müdahale edilmesinin "kişinin hak ve özgürlüklerini elinden alma" suçuyla eş değer olduğunu da dile getirdi.