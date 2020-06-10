Özbekistan'daki iş imkanları Türk iş adamlarına online tanıtıldı

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'ın iş ve ticaret imkanları, düzenlenen online toplantıda, Türk iş adamlarına tanıtıldı.

Özbek-Türk İhracatı Geliştirme Merkezi'nce Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin katılımıyla düzenlenen online toplantıya, Taşkent Ticaret Müşaviri Abdullah Yavuz Türker, Özbek-Türk İhracatı Geliştirme Merkezi Başkanı Serdar Keskin, Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nevaf Kılıç ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

Özbek-Türk İhracatı Geliştirme Merkezi Başkanı Keskin, toplantıda yaptığı konuşmada, ülkenin; tarım ve tarım ekipmanları, inşaat ve inşaat malzemeleri, tekstil, gıda, sağlık ve madencilik sektörlerinde önemli potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Keskin, ülkede iş yapmak isteyen Türk iş adamlarına gereken desteği sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nevaf Kılıç da Türkiye'nin 5 bölgesinden 40'a yakın iş adamının katıldığı toplantının amacının, Özbekistan'daki iş ve ticaret imkanları hakkında bilgi almak ve iş birliklerini geliştirmek olduğunu aktardı.

Kılıç, yakın dönemde Özbekistan'a iş gezisi düzenlemek, ayrıca Mersin'de yapacakları 4.Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi'ne Özbekistan'ın önemli şirketlerini davet etmek istediklerini de söyledi.





- "Özbekistan, büyük fırsatlar ve aynı zamanda risklere sahip"





Taşkent Ticaret Müşaviri Abdullah Yavuz Türker ise mineral kaynaklar bakımından zengin bir ülke olan Özbekistan'ın altın, bakır ve uranyum rezervleri bakımından dünyanın önemli ülkeleri arasında yer aldığını belirtti.

Türker, Özbekistan'ın büyük fırsatlar ve aynı zamanda risklere sahip bir ülke olduğunu vurgulayarak, Özbekistan'ın dış ticarette pazar çeşitliliği fazla olmayan bir ülke olduğunu ve önemli ticari ortakları arasında Çin, Rusya ve Kazakistan'ın bulunduğunu anlattı.

Son yıllarda Özbekistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini ifade eden Türker, günümüzde ülkede 1.300 Türk sermayeli şirket bulunduğunu, Türk şirketlerinin tekstil, inşaat, tarım ve gıda sektörlerinde faaliyet gösterdiğini bildirdi.





Kaynak: AA