Özbekistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Özbekistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Özbekistan, resmi adıyla Özbekistan Cumhuriyeti, Orta Asya'da, Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmış bir ülkedir.Denize kıyısı olmayan ülkenin komşuları kuzeyde ve batıda Kazakistan, doğuda Kırgızistan ve Tacikistan ile güneyde Afganistan ve Türkmenistan'dır.

Özbekistan'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Özbekistan 34100100 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 42. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0044 olduğu görülmektedir.

Özbekistan'ın Müslüman Nüfus sayısı 26,469,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 96,3 olarak rakamlara yansımıştır.

Özbekistan'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Özbekistan'ın yüz ölçümü 449100 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Özbekistan'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 22000 km² Karasal Alan : 425400 km²

Özbekistan'ın Haritadaki Yeri / Konumu