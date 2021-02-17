Türkiye Futbol Federasyonu'ndan A Milli Futbol Takımı'nın ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özcan Arkoç hakkında açıklama yapıldı. Peki Özcan Arkoç kimdir? Nereli? Kaç yaşında öldü? Hangi takımlarda oynadı? İşte ayrıntılar...

ÖZCAN ARKOÇ KİMDİR? NERELİ?

Özcan Arkoç, 1939 yılında Hayrabolu’da dünyaya geldi. Özcan Arkoç, futbol hayatına 1952'de Alpullu Şekerspor alt yapısında ve amatör takımında başladı.

ÖZCAN ARKOÇ KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan A Milli Futbol Takımı'nın ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özcan Arkoç hakkında açıklama yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Özcan Arkoç'un Alman'yada hayatını kaybettiğini öğrenmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını açıkladı. Açıklamada Özcan Erkoç için Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenleri için başsağlığı dilendi.

Özcan Arkoç 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

ÖZCANA ARKOÇ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Dokuzu A Milli olmak üzere toplam 28 maçta ay-yıldızlı formayı giyen Özcan Arkoç; Vefa, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynamıştı.

Bunun dışında Özcan Arkoç, Avusturya'da Austria Wien, Almanya'da da Hamburg takımlarında görev almıştı.