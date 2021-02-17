Kademeli normalleşme programı nasıl? | Normalleşme süreci ne zaman başlıyor? | Normalleşme takvimi 2021Çılgın sayısal loto sonuçları 17 Şubat 2021 Çarşamba | Sonuç sorgulama ekranı Ak Parti Pendik İlçe Teşkilatı'nda görev dağılımı yapıldıCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kademeli normalleşme Mart ayında!Ölüm nedeni belli oldu! Doğan Cüceloğlu, aort damarı yırtılması sonucu hayatını kaybettiÜnlü isimden dikkat çeken açıklama: Sütümü bağışlamak istiyorum, lütfen bana yardım edinTFF acı haberi duyurdu! Özcan Arkoç hayatını kaybettiÖzcan Arkoç kimdir? Nereli? Kaç yaşında öldü? Hangi takımlarda oynadı?Yıllarca evlilik programı yapmıştı! Esra Erol'dan garip açıklama: Gençler evlilikten uzak dursunSol Yanım 12. bölüm canlı izle | Sol Yanım final bölümü canlı izle Star TV
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Özcan Arkoç kimdir? Nereli? Kaç yaşında öldü? Hangi takımlarda oynadı?

Özcan Arkoç kimdir? Nereli? Kaç yaşında öldü? Hangi takımlarda oynadı?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan A Milli Futbol Takımı'nın ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özcan Arkoç hakkında açıklama yapıldı. Peki Özcan Arkoç kimdir? Nereli? Kaç yaşında öldü? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Özcan Arkoç kimdir? Nereli? Kaç yaşında öldü? Hangi takımlarda oynadı?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan A Milli Futbol Takımı'nın ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özcan Arkoç hakkında açıklama yapıldı. Peki  Özcan Arkoç kimdir? Nereli? Kaç yaşında öldü? Hangi takımlarda oynadı? İşte ayrıntılar...

ÖZCAN ARKOÇ KİMDİR? NERELİ?

Özcan Arkoç, 1939 yılında Hayrabolu’da dünyaya geldi. Özcan Arkoç, futbol hayatına 1952'de Alpullu Şekerspor alt yapısında ve amatör takımında başladı. 

ÖZCAN ARKOÇ KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan A Milli Futbol Takımı'nın ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özcan Arkoç hakkında açıklama yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Özcan Arkoç'un Alman'yada hayatını kaybettiğini öğrenmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını açıkladı. Açıklamada Özcan Erkoç için Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenleri için başsağlığı dilendi.

Özcan Arkoç 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

ÖZCANA ARKOÇ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Dokuzu A Milli olmak üzere toplam 28 maçta ay-yıldızlı formayı giyen Özcan Arkoç; Vefa, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynamıştı.

Bunun dışında Özcan Arkoç, Avusturya'da Austria Wien, Almanya'da da Hamburg takımlarında görev almıştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT