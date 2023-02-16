Ozcan Atalay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozcan Atalay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ozcan Atalay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ozcan Atalay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ozcan Atalay 26 Şubat 2000 tarihinde Adana şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Türkiye,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ozcan Atalay Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ozcan Atalay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kahramanmaraşspor futbol takımında oynamaktadır. Kahramanmaraşspor takımına 30 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Ozcan Atalay'nin Kahramanmaraşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ozcan Atalay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ozcan Atalay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ozcan Atalay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ozcan Atalay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2018 yılında Adana Demir U19

11 Eylül 2020 yılında Kozan Spor FK

30 Ağu 2021 yılında Kahramanmaraş

Ozcan Atalay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ozcan Atalay şuan Kahramanmaraşspor takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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