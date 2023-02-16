Ozcan Delibas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozcan Delibas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ozcan Delibas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ozcan Delibas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ozcan Delibas 5 Mart 2002 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Özcan Delibaş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ozcan Delibas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ozcan Delibas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eynesil Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Eynesil Belediyespor takımına 20 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ozcan Delibas'nin Eynesil Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ozcan Delibas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ozcandelibas8/

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Ozcan Delibas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ozcan Delibas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Ozcan Delibas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ozcan Delibas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Samsunspor U19

2 Eylül 2021 yılında Kırklarelispor

20 Ağu 2022 yılında Eynesil Bld

Ozcan Delibas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ozcan Delibas şuan Eynesil Belediyespor takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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