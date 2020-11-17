Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu: Evimi gasp etti!

Özcan Deniz 2016 yılında beri aşk yaşadığı Feyza Aktan ile hamileliğinin ardından sade bir törenle evlenmişti. Çift geçtiğimiz yıl ihanet iddiaları sonrası Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşandı.

Özcan Deniz, mahkeme kararınca Sarıyer'de bulunan ikametinde yaşamaya devam edecekti.

Ancak Feyza Aktan evden çıkmayı reddedip oğlu ile orada yaşamaya devam etti. Deniz, ihtarname çekip eski eşinin evi boşaltmasını ve anahtarı kendisine teslim etmesini istedi.

İhtarnameye rağmen Aktan evden ayrılmadı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eşinin kendisine ait evi gasp ettiğini ileri süren Özcan Deniz'in şikayetinin ardından soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturmada savcılık, Özcan Deniz'in ihbar ettiği suçun cezai bir yaptırımı olmadığını, ünlü şarkıcının hakkını hukuk mahkemelerinde araması gerektiği belirterek dosyaya takipsizlik kararı verdi.

Özcan Deniz ile Feyza Aktan, geçtiğimiz aylarda yine gündeme gelmiş ve Aktan, ünlü oyuncuya ‘Ya yeniden evlenelim ya da bana istediğim 15 milyon TL tazminatı ver’ diye rest çekmişti.