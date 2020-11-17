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  3. Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu: Evimi gasp etti!

Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu: Evimi gasp etti!

Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. 2018 yılında nikah masasına oturan Feyza Aktan ve Özcan Deniz geçtiğimiz yıl boşanmıştı ancak ikili arasında gerilim giderek arttı. Özcan Deniz'in iddiasına göre eski eşi evini gasp etti.

Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu: Evimi gasp etti!

Özcan Deniz 2016 yılında beri aşk yaşadığı Feyza Aktan ile hamileliğinin ardından sade bir törenle evlenmişti. Çift geçtiğimiz yıl ihanet iddiaları sonrası Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşandı. 

Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu: Evimi gasp etti!

Özcan Deniz, mahkeme kararınca Sarıyer'de bulunan ikametinde yaşamaya devam edecekti.

Ancak Feyza Aktan evden çıkmayı reddedip oğlu ile orada yaşamaya devam etti. Deniz, ihtarname çekip eski eşinin evi boşaltmasını ve anahtarı kendisine teslim etmesini istedi.

Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu: Evimi gasp etti!

İhtarnameye rağmen Aktan evden ayrılmadı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu: Evimi gasp etti!

Eşinin kendisine ait evi gasp ettiğini ileri süren Özcan Deniz'in şikayetinin ardından soruşturma başlatıldı.

Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu: Evimi gasp etti!

Yürütülen soruşturmada savcılık, Özcan Deniz'in ihbar ettiği suçun cezai bir yaptırımı olmadığını, ünlü şarkıcının hakkını hukuk mahkemelerinde araması gerektiği belirterek dosyaya takipsizlik kararı verdi.

Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu: Evimi gasp etti!

 Özcan Deniz ile Feyza Aktan, geçtiğimiz aylarda yine gündeme gelmiş ve Aktan, ünlü oyuncuya ‘Ya yeniden evlenelim ya da bana istediğim 15 milyon TL tazminatı ver’ diye rest çekmişti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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