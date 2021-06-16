Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında sular durulmuyor! Eski eşinin elinden aracını aldı!

15 aylık evliliklerini sonlandırmalarının ardından sürekli çekişmeler yaşayan Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Oğulları Kuzey için velayet davaları süren iki ünlü isim bu kez araç konusunda gerginlik yaşadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz'in üzerine kayıtlı olan aracı kullanan Feyza Aktan trafikte çevirmeye takıldı.

ÖZCAN DENİZ ARACI GERİ ALDI

Trafik sigortası biten araç polisler tarafından otoparka çekildi. Araç Özcan Deniz'in üzerine kayıtlı olduğu için, sigorta borcunu ödemeyi teklif eden Feyza Aktan'ın talebi reddedildi. Yaşanan olayın ardından Deniz, aracını Feyza Aktan’dan geri aldı.

EVDEN ÇIKMIYOR

Bunun üzerine arabasız kalan Feyza Aktan'ın evden dışarı çıkmadığı söyleniyor. Henüz konuyla ilgili iki taraftan da bir açıklama gelmedi.

İRANLI SEVGİLİSİNE MİLYONLUK ARAÇ BAKTI

Öte yandan Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde bir süredir birlikte olduğu bilinen modacı sevgilisi Samar Dadgar’a Fulya’daki bir galeriden 1 milyon TL’lik araç bakmıştı