16 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı | Baht Oyunu ilk bölüm tekrarıyla Kanal D'deEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. bölüm full, tek parça izle | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Sezon Finali izle16 Haziran 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı | Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle FOX TV'deBaht Oyunu 1. bölüm full, tek parça izle | Baht Oyunu ilk bölüm izle16 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışı |Kuruluş Osman ATV'deAda Masalı 1. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı ilk bölüm izleİçişleri Bakanlığından normalleşme için yeni karar! 1 Temmuz'dan sonra artık serbest...16 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı |Evliya Çelebi TRT 2'deŞarkıları dillerden düşmeyen Yalın gönlünü sarışın güzele kaptırdı! Yeni sevgilisiyle tatilin keyfini çıkarıyorSON DAKİKA| Sağlık Bakanı açıkladı: Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında sular durulmuyor! Eski eşinin elinden aracını aldı!

Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında sular durulmuyor! Eski eşinin elinden aracını aldı!

Eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemelik olan Özcan Deniz bu kez, Aktan'ın kullandığı aracını elinden aldı.

Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında sular durulmuyor! Eski eşinin elinden aracını aldı!

15 aylık evliliklerini sonlandırmalarının ardından sürekli çekişmeler yaşayan Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Oğulları Kuzey için velayet davaları süren iki ünlü isim bu kez araç konusunda gerginlik yaşadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz'in üzerine kayıtlı olan aracı kullanan Feyza Aktan trafikte çevirmeye takıldı.

ÖZCAN DENİZ ARACI GERİ ALDI

Trafik sigortası biten araç polisler tarafından otoparka çekildi. Araç Özcan Deniz'in üzerine kayıtlı olduğu için,  sigorta borcunu ödemeyi teklif eden Feyza Aktan'ın talebi reddedildi. Yaşanan olayın ardından Deniz, aracını Feyza Aktan’dan geri aldı.

Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında sular durulmuyor! Eski eşinin elinden aracını aldı! Aktan arabasız kaldı

EVDEN ÇIKMIYOR

Bunun üzerine arabasız kalan Feyza Aktan'ın evden dışarı çıkmadığı söyleniyor. Henüz konuyla ilgili iki taraftan da bir açıklama gelmedi.

Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında sular durulmuyor! Eski eşinin elinden aracını aldı! Aktan arabasız kaldı

İRANLI SEVGİLİSİNE MİLYONLUK ARAÇ BAKTI

Öte yandan Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde bir süredir birlikte olduğu bilinen modacı sevgilisi Samar Dadgar’a Fulya’daki bir galeriden 1 milyon TL’lik araç bakmıştı

Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında sular durulmuyor! Eski eşinin elinden aracını aldı! Aktan arabasız kaldı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT