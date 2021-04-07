Özcan Deniz'den yepyeni dizi: Senkron dijital platform! 

Seni Çok Bekledim dizisinin 3 bölüm sonra ekranlara veda edeceği açıklandı. Dizinin başrolü Özcan Deniz ise bir başka dizisi ise izleyicilerin karşısına çıkacak.

ESKİ EŞİ İLE AYNI DİZİDE YER ALACAK

Geçtiğimiz yıl pandeminin ilk başladığı süreçte Özcan Deniz, Feyza Aktan, Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın da yer aldığı bir dizi çekilmişti. Deniz, kendi imkanları ile evinde çok az destek alarak Senkron isimli dizisini çekmişti. Kurgu sürecini tamamladığı Sekron isimli dizisi dijital platform olan GAİN yayınlanacak.

DİZİYİ KENDİ İMKANLARI İLE ÇEKTİ

Başarılı oyuncu Özcan Deniz'in kendisinin yazıp, yönettiği suç ve gerilim türündeki yeni dizisi ‘Senkron’, izleyicilere paralel evrenlerde geçen hayatları gösterecek. GAİN platformunda yayınlanacak olan dizinin konusu ise şu şekilde: "Zamanda yolculuk mümkün mü? Paralel evrenler gerçekten var mı? Hayallerimiz, yarım kalan aşklarımız, pişmanlıklarımız veya kayıplarımız başka bir evrende varlığını sürdürüyor olabilir mi? 21. yüzyılda herkesin kafasının bir köşesini meşgul eden bu soruları konu alan ‘SENKRON’ dizisinin tüm bölümleri GAİN’de."