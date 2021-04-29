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Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan kimdir, nereli, kaç yaşında?

İnternet kullanıcıları Feyza Aktan'ın kim olduğunu merak etmeye başladı. Biz de haberimizde sizler için, Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtını derledik. Detaylar haberimizde...

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan kimdir, nereli, kaç yaşında?

Özcan Deniz'in, oğlu Kuzey'i göremediği için savcılığa eski eşi Feyza Alkan hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından Feyza Alkan'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan kimdir, nereli, kaç yaşında? tüm soruların yanıtını haberimizde sizler için derledik...

ÖZCAN DENİZ'İN ESKİ EŞİ FEYZA AKTAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1992 İstanbul doğumlu Feyza Aktan 29 yaşındadır. Aslen Antalyalıdır. Şarkıcı Özcan Deniz ile 8 Mart 2018'de evlenmiştir. Alkan'ın evlenmeden önce ismi Fatıma olduğu öne sürülmüştür.  Evlendikleri sırada bebek bekleyen çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya gelmiştir. Ancak evlilik kısa sürmüş, çift 2019'da evliliklerine son vermiştir.

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