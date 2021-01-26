Özcan Deniz'in kardeşi Sibel Semerci'den, Feyza Aktan'a zehir zemberek sözler!

Boşandıktan sonra bir dargın bir barışık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Özcan Deniz ve Feyza Aktan cephesinde sular durulmak bilmiyor. Şimdi de ikilinin arasındaki olaya Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci dahil oldu.

Semerci, geçtiğimiz günlerde magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Aktan'ın, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddialarına sosyal medya hesabından göndermelerde bulundu.

"ÇOCUĞU BİSKÜVİ, ÇİKOLATA VE SAKIZLA BESLİYORSUNUZ"

Semerci, sosyal medya hesabından şu paylaşımları yaptı:

"Haydi, biraz anket yapalım. Anne olmak sadece doğurmak mıdır? Belki bilmeyenler bir şeyler öğrenir...

Çocuğunuzun kilo gelişimi yaşıtlarının gerisinde ilerliyor. Nedeni anne olarak bir kase çorba yapmak yerine bisküvi, çikolata ve sakızla besliyorsunuz. Çünkü evladınız dediğiniz bir parça çocuğa ayıracak zamanınız yok. Sizce bu kabul edilebilir bir durum mudur? Henüz konuşamayan ve derdini anlatamayan küçük çocuğunuzu tek başına yan komşuya bırakıp, kendiniz bir başka komşunuza çay, kahve içmeye gidebiliyorsunuz çünkü sız gıybet ederken çocuğunuz sizden ilgi bekliyor ve siz onunla ilgilenmeyi tercih etmiyorsunuz. Bu normal bir durum mudur?

"EVİN YARASI ELEKTRİK SOBASINDAN YANIP, TUTUŞIUYOR"

Yine böyle bir gece saat 2'lere kadar eğlenirken sızıp, kalıyorsunuz ve sorumsuzluğunuz yüzünden koca bir evin yarısı açık unuttuğunuz elektrik sobasından dolayı yanıp, tutuşuyor. Neredeyse küçük çocuğunuz ölümle burun buruna geliyor. Sizce bu ortam küçük bir çocuğun yaşayabileceği bir ortam mıdır? Bu arada sadece naçizane bir öneri; eşinizden ayrıysanız ve çocuğunuza sizden daha çok emeği geçmiş çocuk bakıcınızı aç bırakıp, aşağılayıcı cümleler kurar ve fiziksel şiddet uygularsanız ve buna da 'Ben işverenim' derseniz; hem hiçbir bakıcı sizinle çalışmaz hem de o bakıcı maazallah kaçıp, ayrıldığınız eşinize sığınmak zorunda kalabilir. Ne de olsa çocuğunuz ilgiyi ondan gördüğü için ona daha çok bağlıdır..."