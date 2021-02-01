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Özcan Deniz'in sevgilisi kim? Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında, nereli?

15 ay evli kaldığı Feyza Altın'dan olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Peki; Özcan Deniz'in sevgilisi kim? Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında, nereli? Tüm merak edilenler haberimizde.

Özcan Deniz'in sevgilisi kim? Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında, nereli? Özcan Deniz'in yeni sevgilisi  Samar Dadgar ne iş yapıyor?  soruları gündemde... 49 yaşındaki şarkıcı Özcan Deniz  Samar Dadgar ile aşk mı yaşıyor?  Özcan Deniz'in kalbini ünlü modacı  Samar Dadgar'a kaptırdığı öne sürüldü. İşte detaylar.

ÖZCAN DENİZ'İN SEVGİLİSİ KİM? SAMAR SADGAR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Özcan Deniz ile yaz ayından beri birlikte olduğu iddia edilen Samar Dadgar 26 yaşında ve modacıdır. İranlı olduğu öğrenilen güzelin kendisinde 23 yaş büyük şarkıcı Özcan Deniz ile sevgili olduğu iddiaları magazinden gündemine bomba gibi düştü. 

Özcan Deniz'in sevgilisi kim? Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında, nereli?

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