Ozcan Sahan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozcan Sahan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ozcan Sahan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ozcan Sahan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ozcan Sahan 8 Ocak 1999 tarihinde Blendecques şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Fransa,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Özcan Şahan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ozcan Sahan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OG yapmaktadır. Ozcan Sahan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

23 Elazığ FK futbol takımında oynamaktadır. 23 Elazığ FK takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ozcan Sahan'nin 23 Elazığ FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ozcan Sahan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/s.ozcan_10/

Ozcan Sahan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ozcan Sahan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ozcan Sahan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ozcan Sahan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2021 yılında US Créteil B

28 Ocak 2022 yılında Olym. Charleroi

8 Eylül 2022 yılında 23 Elazığ FK

Ozcan Sahan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ozcan Sahan şuan 23 Elazığ FK takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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