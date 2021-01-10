Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren hakkındaki sözleri tepki çekti!

2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödül Töreni'nde müzik kategorisinde büyük ödüle layık görülen Özdemir Erdoğan, Posta ile gerçekleştirdiği röportajda Zeki Müren hakkında "İnsanlarımız Zeki Müren'i çocuklarıyla birlikte izledi. Onu izleyen küçük erkek çocuklar travma yaşadı çünkü kötü bir rol modeldi" şeklinde ifade etti.

ZEKİ MÜREN İÇİN "MADAM" DEMİŞTİ!

Rahmetli Zeki Müren hakkında "Madam" ifadelerini kullanan Erdoğan, sözlerinin hatırlatılması üzerine "Bakın, Zeki Müren ilk defa 1950'de piyasaya çıkmıştır ve o Türkiye'nin ilk rol modelidir. İnsanlarımız onu küçük erkek çocuklarıyla birlikte televizyonda seyretti. Ve onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı. Kötü bir rol modeldi. Sonradan bir sürü Zeki Müren'in taklitçileri çıktı. İnsanlar ona özendi. Ben bir insanın eşcinsel olmasından rahatsız olmam ama eğer bu, toplum önünde örnek olacak şekilde kullanılıyorsa zararlıdır."

"FERDİ ÖZBEĞEN DE EŞCİNSELDİ AMA KENDİ DÜNYASINDA EFENDİ GİBİ ÖLDÜ"

Zeki Bey, bunu kullanıyor muydu sizce?" sorusuna Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Elbette. Ferdi Özbeğen de eşcinseldi ama efendi efendi davrandı. Bir gün bile eşcinselliğini afişe etmedi. Kendi inançları ve kendi dünyasında efendi gibi öldü, gitti."

"BÜLENT ERSOY ÇOK DAHA NAMUSLU"

"Bakın mesela Bülent Ersoy, çok daha namuslu, çünkü o kadın oldu. Yani erkek çocuklara kötü örnek olmadı. 'Ben böyle hissediyorum' dedi ve gitti kadın oldu. Bu kadına kimse bir şey diyemez ama Zeki Müren kötü bir rol modeldi. Aklı başında olan herkes böyle düşünür. Bugün erkekler mini etek giyip oje sürse, makyaj yapsa hoş karşılanır mı? Hem bu tehlikeyi kabul ediyorsunuz hem de sanat uğruna bunu görmezden geliyorsunuz… Bana kalırsa bu büyük bir sahtekarlık ve çelişkidir. Bunu konuşmamak ahlaksızlıktır. Siz böyle bir tehlikenin varlığını kabul ediyorsunuz ama sanat uğruna ağzınızı açıp tek kelime etmiyorsunuz. Bir tek Özdemir Erdoğan konuşuyor."

"MÜREN'E EVRENSEL SANATÇI DİYENLER AHLAKSIZDIR"

Zeki Müren 'Sanat Güneşi'ydi. Aynı zaman o da 'Devlet Sanatçısı' unvanını aldı. Kendisine "Paşa" mahlası kullanılıyordu sözlerinin ardından çıkışan Erdoğan, ifadelerine şöyle devam etti: "Hayır! 'Sanat Güneş'i ifadesini ona ne devlet ne halk verdi. Bizzat kendi kendine yakıştırdı. Çünkü müthiş bir şöhret hırsı vardı. Bilmediğiniz çok şey var. 'Paşa deniyordu' diyorsunuz. Bir tek asker çıkıp da bir şey demedi. Nedir paşa? Bir asker ortamında en yüksek ve en şerefli yerdir. Onu bile kullandı, her şeyi kullandı. Buna karşı çıkıyorum. İlk çıktığı seneler sesi iyiydi ama bu kişiyi günümüzde hala evrensel bir sanatçı gibi gösterenler ahlaksızdır."