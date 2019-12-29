Bursa İnegöl Genç İş Adamları Derneği'nin (İGİAD) 2015 yılından beri başkanlığını yürüten Hakan Özdemir güven tazeledi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilen genel kurula Kaymakam Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban, Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin, Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Mağden, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, TÜGİK Genel Sekreteri Tanzer Polat Yılmaz, MAGİFED Başkanı Mehmet Kumcu, MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya, GESİAD Başkanı Murat Kaya, Yenişehir GİAD Başkanı Samet Düvencioğlu, Belediye Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve yöneticileri katıldı.

Divan Başkanlığına Kenan Kender, Divan üyeliklerine ise Kemal Aygen ve Ramazan Kaya'nın yaptığı genel kurulda konuşan İGİAD Başkanı Hakan Özdemir, "İlk günkü coşkuyla hem üyelerimize hem de şehrimize kişisel gelişim, mesleki gelişim, sosyal gelişim ve toplumsal gelişimi konu alan birçok etkinlik gerçekleştirdik. Şehrimize vizyon katacak birçok projeye imza attık. Yaptığımız faaliyetlerde, gerçekleştirdiğimiz hizmetlerde hem dernek üyelerimizin desteği hem şehrimizdeki tüm kurum ve kuruluşların desteği ile bütün şehre mal olmuş çok kıymetli hizmetler gerçekleştirdik" dedi.

Tek liste ile gidilen seçimlerde mevcut Başkan Hakan Özdemir genel kurula katılan delegelerin oy birliği ile yeniden başkanlık görevine getirilirken, yeni yönetimde Umut Ortakçı, Nedim İncebay, İsmail Sülek, Sibel Aybulut, Sevda Özcan, Mustafa Uysal, Turgut Ordu, Mahir Bayram, Emre Şen, Doğukan Bedir, Süleyman Murat Aslan, Nedim Kerem Türkel, Mehmet Emre Kösen ve Salih Kahreman yer aldı

Denetleme kurulu ise Celal Ter, Ali Demirhan ve İlker Agan'dan oluştu. Konferansın ardından Öztuna Norman'a, Divan Başkanı Kenan Kender ve Divan üyeleri Kemal Aygen ve Ramazan Kaya'ya, geçen dönem yönetimde yer alan Ahmet Ortakçı, Fikret Alan, Gülçin Işık, Samet Özçömlekçi, Şükrü Gümüş ve Uğur Şimşek'e teşekkür plaketi takdim edildi.

TÜGİK adına ise, Genel Sekreter Tanzer Polat Yılmaz tarafından Başkan Özdemir'e plaket verildi.

Kaynak: İHA