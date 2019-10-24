AK Parti Havza 80. İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Siyasi ve ekonomik darbelere karşı ayaktayız" dedi.

AK Parti Havza 80. İlçe Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, teşkilat olarak çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini vurgulayarak, "İstişare kültürünü önemsiyoruz. Partimizde kongre süreci başladı. Kongre takvimi gereği tüm çalışmalarımız devam ediyor. Süreç sonuçları itibarıyla partimize ve ülkemize hayırlı olsun. Bu vesile ile Barış Pınarı Harekatı ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını veren şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler dilerim" ifadelerini kullandı.

"Siyasi ve ekonomik darbelere karşı ayaktayız"

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise belediye çalışmaları hakkında bilgiler vererek, "Kırsal mahallelerimizde hizmette belirli bir standardı yakalama gayretindeyiz. 2020 yılı çalışma programı için çalışmalarımıza başladık. 31 Mart seçimlerde ülkemizin beka sorunu gündemdeydi. İşte ülkemizin bekası için Barış Pınarı Harekatı yapıldı. Bunu güçlü lider, arkasında 80 milyonun durduğu bir lider yaptı. Siyasi ve ekonomik darbelere karşı ayaktayız. Kongre sürecimiz partimize hayırlı olsun. Kırmadan incitmeden partimizin daha da güçleneceği bir kongre süreci yaşayacağız inşallah. Barış Pınarı Harekatı'nda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun" diye konuştu.

AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Selim Külekçi ise kongre sürecinin önemine değinerek, "Birlik ve beraberlik içerisinde partimizi daha güçlü kılacak yeni bir kongre süreci başladı" şeklinde konuştu.

Toplantıya AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Muhammet Kayan, ilçe yönetimi, gençlik ve kadın kolları teşkilatları, mahalle temsilcileri katıldılar.

Kaynak: İHA