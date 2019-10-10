Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında veteranlar futbol maçı oynandı. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz" dedi.

İlçe stadında gerçekleşen maçta Havza Belediyesi ve Havza Milli Eğitim Müdürlüğü takımları karşı karşıya geldi. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam'ın da forma giydiği maçın galibi Havza Milli Eğitim Müdürlüğü Futbol Takımı oldu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir belediye olarak her zaman spor ve sporcuya destek olmak için çalıştıklarını belirterek, "Havza Belediyesinin gücü yettiği oranda bütün olanakları da seferber ederek milli eğitim ve ilçe spor müdürümüzün çalışmalarına özen gösteriyoruz. İlçemizde bulunan bütün spor kulüplerine, özellikle amatör spor kulüplerine pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Amatör spor kulüplerimize destek oluyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Sporun yüksek ahlak ve sevgi dili olduğunun hepimiz farkındayız" diye konuştu.

Maç sonunda her iki takım her iki takımın oyuncularına Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, diğer katılımcılar tarafından günün anısına birer madalya verildi.

Kaynak: İHA