Özdemir; “Sulak alanlar yeryüzünün klimasıdır”

AYDIN (İHA) – TEMA Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, sulak alanların birçok yararının yanı sıra yeryüzünün kliması vazifesini gördüğünü belirtti.

Türkiye'nin 1994 yılında taraf olduğu Ramsar Sözleşmesi kapsamında sahip olduğu sulak alanları korumayı kabul ve taahhüt ettiğini belirten Mehmet Özdemir, "Ülkemizde 14 adet 184 bin 487 hektar Ramsar Sulak Akanı, 56 adet 800 bin 588 hektar Ulusal Önemede Sulak Alan, 12 adet 13 bin 719 hektar Mahalli Önemde Sulak Alan olmak üzere toplam 998 bin 794 hektar tescilli sulak alanımız vardır. Ülkemizdeki sulak alanların tespit edilmesi, planlanması ve korunması Tarım Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hassas Alanlar Daire Başkanlığı Sulak Alanlar Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Sulak alanlar yeryüzünün en zengin ve üretken ekosistemlerini oluşturur. Sulak alanlar; Sucul canlılar, su kuşları, zengin bitki örtüsü ve canlı çeşitliliği ile başka hiçbir ekosistemle karşılaştırılamayacak ölçüde öneme sahiptir. Suların filtre edilmesi, su akışını düzenlemesi, taşkınları önlemesi, yeraltı su rezervlerini beslemesi, klima görevi gibi işlevleri yapar. Kuşlara, su canlılarına üreme ve sağlıklı yaşam alanı sunar" dedi.

Aydın'ın en önemli sulak alanlarının barajlar dışında Büyük Menderes Deltası, Bafa Gölü ve Azap Gölü olduğunu kaydeden Özdemir, "Ülkemizin en önemli Sulak Alanlarından biri olan Büyük Menderes Deltası, 1994 yılında Milli Park kapsamına alınarak, Dilek Yarımadası Milli Parkı ile birleştirilmiştir. Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı biyoçeşitlilik açısından çok zengindir. 256 kuş türünün bulunduğu deltada, endemik olan Akkuyruklu Kartal, Çan Çiçeği ile nesli tükenme tehlikesinde olan Tepeli Pelikan'nın üreme alanıdır. Denizde Akdeniz Fokları, Yunuslar, Deniz Patlıcanları, kıyıda Kum Zambakları, sazlıklar yer alır. Büyük Menderes Deltası; Lagünler, tuzcul bataklıklar, sucul bitkiler ve barındırdığı canlı türleriyle ülkemizin korunması öncelikli Sulak Alanlarındandır. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Bafa Gölü, Latmos (Beşparmak) dağı biyoçeşitlilik ve endemik türler bakımından zengindir" diye konuştu.

Kaynak: İHA