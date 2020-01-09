Öz’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Erdoğan Öz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, mesajında gazetecilere ekonomik ve sosyal haklar sağlayan 212 Sayılı Yasa'nın 10 Ocak 1961'de kabulüyle ilan edilen Çalışan Gazeteciler Günü'nün bu yıl 59'uncu yıl dönümünün kutlandığı söyledi.

Öz, "Küreselleşen dünyada gazetecilerimizin yansız haber yapmalarını sağlayacak ve çalışma koşullarını iyileştirecek yeni düzenlemelerin yapılması, medyamıza daha da güç kazandıracaktır. Kamuoyunu bilgilendirmede ve demokratik bir toplumun oluşması yönünde büyük bir sorumluluğu yerine getirmekte olan basın, bu özelliğiyle demokrasinin vazgeçilmez bir unsurdur.

Özellikle yerel basının desteklenmesinin gerekliliğine inanıyoruz. Adıyaman basını, tarafsız, güvenilir, özgür habercilik anlayışıyla bu görevlerini büyük bir sorumlulukla yerine getirmektedir. Bizlerle sürekli beraber olan ve kurumumuza destek veren değerli gazetecilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum.

Bu önemli gün nedeniyle başta ilimizde görev yapan basın muhabirleri olmak üzere, milletimizin ortak sesi olmanın ötesinde, kamuoyunun vicdanını temsil eden tüm basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Kaynak: İHA