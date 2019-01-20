Özden Töraydın: "Bu maçtan dersler çıkarmamız lazım"

Altay Teknik Direktörü Özden Töraydın, Ümraniyespor karşısında aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını vurgulayarak, takım olarak bu maçtan dersler çıkarmaları gerektiğini ifade etti.

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Altay, deplasmanda karşı karşıya geldiği Ümraniyespor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Altay Teknik Direktörü Özden Töraydın basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Töraydın, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Buraya gelirken moralli ve iyi bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. İçeride istekli ve sistemli oynayan bir takımla oynadık. Oyuncularımızı bununla hazırladık. 2-0'dan sonra topa sahip olmalıydık. Bu maçtan ders çıkarmamız lazım. 2-2'den sonra golü bulmamız bizim adımıza sevindirici. Ligde ve kupada rakibimize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Hatalı kararlarda art niyet aramamak lazım"

Deneyimli çalıştırıcı, Ümraniyespor'un attığı ikinci golde topun çizgiyi geçmediğiyle ilgili sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:

"Sonuçta deplasmanda oynuyoruz ve seyirci baskısı var. Bazen böyle hatalar olabiliyor. Art niyet aramamak lazım. Bizi düşündüren şey iki gol yedik ikisi de fileye değmeden gol oldu. Hakem öyle bir karar vermiş olabilir. Bizim bundan ders çıkarmamız lazım. Top geçti mi geçmedi mi değilde neden 2-0'dan beraberliğe geldi onu analiz etmemiz lazım."

Kaynak: İHA