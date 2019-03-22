Özel bireylerin aileleri unutulmadı

21 Mart Down Sendromu haftası kapsamında Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği özel bireylerin ailelerini bir araya getirdi.

Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği Başkanı Hüseyin Uçar "21 Mart Down Sendromu nedeniyle, bakıma muhtaç özel bireylere sahip üyelere bilinçlenmesi ve bunların normal hayatta engelli birey sahip olmasının ötesinde normal hayatta tutunmasını hedefliyoruz. Bandırma Devlet Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığından Psikolog Nedim Çiftçi ve Murat Yatmaz ile özel bireylerin ailelerini bilgilendirmek için bir araya geldik. Amacımız bakıma muhtaç ailelerin normal hayatta kendilerine zaman ayırmak ve sosyal hayata da katılmalarının gerekliliğinden bahsettik" dedi.

"Ailelerimizi unutmamalıyız"

Bandırma Devlet Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığından psikologlar ise "Özel bireylerin bakım veren aileleriyle bir araya geldik. Bakım verenlerin roller, bakım verirken karşılaştıkları zorluklar, olumsuzluklarla baş etmenin yolları gibi konuları ele alıp, ailelerimizle söyleşi havasında interaktif bir konuşma ile bilgilendirme sağladık" görüşünde birleşti.

"Bakım verenlere bakım rolü"

Belirli gün ve haftalarda özel bireyler için birtakım etkinlikler olmasına karşın, bakım verenlere de bilgilendirmenin önemine değinen Psikolog Murat Yatmaz "Bizler çalışırken şunu fark ettik, sürekli hastalarla ilgileniyoruz. Tüm kanunlar, tedaviler, çabalar ve ilaçların hepsi hasta için ama bir taraftan da onlarla yaşayan aile var. Özel günlerde, belirli zamanlarda özel bireylere sürekli birtakım etkinlikler veya programlar olur ama bu özel bireylere bakan ailelerle biraya geldik. Bakım verenlere bakım rolü üzerinde konuşma yaparak ailelerimizi de bilgilendirdik" dedi.

Kaynak: İHA