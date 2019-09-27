Özel çocuklar için eğitimde erken müdahale ve doğal öğretim semineri gerçekleştirildi

Diyarbakır'da iki özel eğitim kurumu tarafından özel çocuklar için, "Özel eğitimde erken müdahale ve doğal öğretim" semineri verildi.

Diyarbakır öğretmen evinde özel çocuklar için Arya Rehabilitasyon ve Duru Rehabilitasyon merkezleri tarafından ailelere ve eğitmenlere "Özel eğitimde erken müdahale ve doğal öğretim" semineri, verildi. Prof. Dr. Halil Diken, Dr. Veysel Aksoy ve çocuk psikiyatri uzmanı Eyaz Karay konuşmacı olarak seminerde katılımcılara sunum yaptı.

"Amacımız çocukların aldıkları eğitimlerin ebeveynler tarafından desteklenmesi"

Genelde özel gereksinimli çocuklar ve risk grubu altındaki çocuklar için özel eğitim alan çocukların ailelerini de sürece dahil edilmesi için bu semineri gerçekleştirdiklerini ifade eden Duru Özel Eğitim merkezinde eğitmen Sedat Irmak, "Özel eğitim konusunda ailelerin ev yaşantısı, sosyal hayatta çocuklarına nasıl davranması gerektiğiyle ilgili bir eğitim düzenledik. Bunu iki kurum ortaklaşa düzenledik. Duru Özel Eğitim ve Aria Özel Eğitim olarak düzenledik. Tabi ki doğal öğretim ve sosyal hayatta eğitimin geliştirilmesi Türkiye'de önemli bir isim Prof. Dr. Halil Dikeni biz davet ettik. Aynı üniversitede Dr. Veysel Aksoy ve çocuk psikiyatri uzmanı Eyaz Karay bu seminerle ilgili bir sunum yaptılar. Şuan sunumda gayet de güzel bir katılım gördük. Ailelerin çok ciddi bir ilgisi var. Amacımız çocukların aldıkları eğitimlerin ebeveynler tarafından desteklenmesi. Çevrede, sosyal hayatta bunlarla ilgili iş birliği yapılması ve bunu çocuklarıyla keyifli etkili etkileşim sağlama stratejilerini anlaması. Bu katılımda özel eğitimle yakından uzaktan ilişkisi olan herkes kesim var. Özellikle ebeveyn, anne baba ve bu alanda çalışan öğretmenlerin daha ağırlıklı bir grupta. Tabi ki hastaneden bu alana ilgi duyan insanlarımızda var. Diyarbakır'ın farklı yerlerinden gelen insanlarımızda var. Biz bu tür çalışmaları bir araya gelerek kurumsal ortaklık yaparak gücümüzü birleştirmek istedik. Diyarbakır'da bu anlamda bir ilki gerçekleştirdik. Bu programın çok ciddi bir ivme kazandırdığını gördük. Umarım bundan sonra Diyarbakır'da benzer bir bakış açısıyla ortak çalışmaların devamı olur" dedi.

Seminer daha sonra soru cevapla devam etti.

Kaynak: İHA