Özel Çocuklar yaz şenliklerinde coştu

Burdur'da Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi" kapsamında özel çocuklar, engelliler, yaşlılar ile şehit ve gazi yakınları için "Yaz Şenliği" düzenlendi. Atatürk stadyumundaki şenliğe ilgi büyük oldu.

Bucak Rehabilitasyon Merkezi mehter takımı marşlarıyla katılımcıları coştururken program, yerel Sanatçı Arzu Gök" ün söylediği türkülerle devam etti. Şenlikte ayrıca engelli öğrenciler bayrak kapma yarışı yaptı.

Bütün çalışmaların ancak samimiyetle çalışılması durumunda hedefe ulaşabileceğini söyleyen Burdur Valisi Hasan Şıldak " İşte hedeflediğimiz projelere hep birlikte ulaşıyoruz. Bu proje çalışmasında katkı sağlayan kamu kurum ve kuruluşlara bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Vali Şıldak, özel engellerinden dolayı mutluluğu yaşayamayan çocukların, huzur evinde kalan yaşlılar ve her zaman baş tacı olan Şehit yakınlarıyla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Şenliğe Burdur Valisi Hasan Şıldak, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı J.Alb. Orhan Kılıç, İl Genel Meclis Başkanı Murat Akbıyık, şehit yakınları, Rehabilitasyon Merkezlerinde öğrenim gören çocuklar ve yakınları katıldı.

Kaynak: İHA