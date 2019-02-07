KIRKLARELİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen "Özel Çocuklara Özel Materyaller Projesi" kapsamında Kırklareli'ne gönderilen materyaller törenle teslim edildi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende bir konuşma yapan Milli Eğitim Müdür Vekili Cahit Akın, Cumhurbaşkanlığının ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın engelli ve otizmli çocuklara çok büyük önem verdiğini söyledi.

Projenin özel çocukların gelişim süreçlerine katkı sağlamak amacıyla başlatıldığını anımsatan Akın, proje kapsamında ilk materyallerin Kırklareli'ne gönderildiğini belirtti. 29 koli içerisinde kavram kartları, renk benzerlik sıralama, ip geçirme tahtaları, ahşap küp setleri ve sayı sembol işleme tahtaları gibi ürünlerin bulunduğunu ifade eden Akın, teslim alınan materyallerin kısa süre içerisinde özel eğitim okullarına dağıtılacağını kaydetti.

Projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Akın, "Proje kapsamında 81 ile dağıtılmak üzere çocuklarımızın materyal ihtiyacının karşılanması amacıyla düzenlenen organizasyonda Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Ankara İskitler Anadolu Lisesi işbirliğinde materyaller hazırlandı. İlk tırlar yola çıktı ve Türkiye'de materyallerin ulaştığı ilk illerden bir tanesi Kırklareli oldu. Kırklareli'ne özel eğitim okullarına ve özel çocuklarımıza dağıtılmak üzere 29 koli materyal gönderildi. Bütün okullarımıza ihtiyaçları halinde dağıtılacak. Aynı desteği önümüzde eğitim döneminde özel sınıflarımıza da sağlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA