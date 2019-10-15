Özel çocuklardan resim sergisi

Adana'da, Bizde Varız Destekleme Derneği tarafından düzenlenen özel gereksinimli çocukların hazırladığı "Melek Ressamların Renkli Düşleri" adlı resim sergisi açıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu girişinde açılan sergi hakkında bilgi veren Bizde Varız Destekleme Derneği ve GESAM'ın üyesi ve aynı zamanda anaokulu öğretmeni olan Eda Şengül, kendi projesi olan bu sanatsal etkinliğin dernek tarafından desteklendiğini söyledi.

Sergiye 30 resim ile katılan özel çocuklarla bu çalışmalarında sanat eseri orta çıkarmak olmadığını ve onlara kaliteli zaman geçirtmek olduğunu ifade eden Şengül, "Bu çocuklar arasında otizmli, down sendromlular var. Biz çiziyoruz, onlara yardımcı oluyoruz, boyanması gerekenleri boyatıyoruz. Bu resimlerle çocukların kendilerini ifade etme gücünü gördük. Biz bunu başardık, çocuklar ve aileleri çok mutlu oldular. Konuşamayan çocuklarla şarkı söylüyoruz, resmin, sanatın gücünü burada görüyoruz. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum" dedi.

Konuşmalardan sonra sergide emeği geçenlere plaket verildi. Özel çocuklar daha sonra dans gösterisi gerçekleştirdiler.

Serginin açılışına CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, İYİ Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Katibi Sevil Can, Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı İsmail Güneş ile çok sayıda sanat dernekleri ve STK'ların başkan ve yöneticileri ile özel çocukların aileleri ve gönüllü anneler katıldı.

Kaynak: İHA