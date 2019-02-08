Özel eğitim öğrencilerinin materyalleri Denizli’ye geldi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Özel Çocuklara Özel Materyaller" projesi kapsamında özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için üretilen materyaller Denizli'ye geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Türkiye'deki engelli öğrencilerin eğitim imkanlarını daha üst seviyelere ulaştırma adına başlatılan proje kapsamında gönderilen 47 takım eğitim materyalinin Denizli'ye geldiğini kaydetti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hedefinin tüm engelli öğrenciler için okulları dünya standartlarında eğitim materyalleriyle donatarak okulların kapılarını mutluluğa açmak olduğunu aktaran Oğuz, "Zaman içerinde tüm okul ve sınıflarımızın bu konudaki ihtiyacının karşılanması planlanmaktadır. Tüm özel çocuklarımızın güncel eğitim uygulamaları ve dünya standartlarında eğitim materyallerine ulaşabilmesi adına kısa süre içerisinde tüm okul ve sınıflarımızın bu konudaki ihtiyaçlarının karşılanması planlanmaktadır" dedi.

Oğuz, materyallerin okuma yazma, matematik, bilişsel beceriler, öz bakım, günlük yaşam, toplumsal uyum, sosyal iletişim gibi alanlardaki becerilerin kazandırılmasına yönelik hazırlandığını aktardı.

Kaynak: İHA