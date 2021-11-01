Özel Eğitim Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Özel Eğitim Öğretmeni görev tanımı nedir, Özel Eğitim Öğretmeni ne iş yapar, Özel Eğitim Öğretmeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Özel Eğitim Öğretmeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Özel Eğitim Öğretmeni Tanımı;

Çalıştığı eğitim kurumunda, özel gereksinimi olan bireylerin bedensel, duygusal, iletişimsel, zihinsel ve sosyal gelişimi destekleyerek günlük yaşam, psikometri alan, akademik ve bilişsel alan vb. gibi becerilerin gelişimini sağlayarak, kişiyi kendine yeterli hale getirecek beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir.

Özel Eğitim Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Özel Eğitim Öğretmeni Maaşları

Özel Eğitim Öğretmeni maaşı ortalama aylık 9.500 TL’dir. En düşük Özel Eğitim Öğretmeni maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 15.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Özel Eğitim Öğretmeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.,

Özel Eğitim Öğretmeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Özel Eğitim Öğretmeni Ne İş Yapar?

Özel Eğitim Öğretmeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Öğrencilerin ihtiyaçlarını gözlemler ve değerlendirir,

b) Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda ebeveynlerle, diğer alanlardan sağlık ve eğitim uzmanlarıyla görüşür,

c) Müfredata göre faaliyetleri ve dersleri planlar,

d) Öğrenciler için bireysel eğitim planları hazırlar,

e) Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için davranış değiştirme teknikleri ve bütünleştirme kaynaştırma uygulamaları gibi metotları belirler,

f) Öğrencilerin özel ihtiyaçları için kaynak sağlar,

g) Öğrencilere yeni beceriler öğretir ve var olan becerilerin üstüne yenilerini inşa eder,

h) Öğrencilere yetersiz oldukları konularında ve güçlüklerle başa çıkmaları konusunda yardımcı olur,

i) Öğrencilerin ilerlemelerine ve gelişimlerine ilişkin rapor yazar. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Özel Eğitim Öğretmeni Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Eğitim İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Özel Eğitim Öğretmenleri

Özel Eğitim Öğretmeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Özel Eğitim Öğretmeni mesleğinin meslek kodu 2352.01 olarak belirlenmiştir



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