Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün yapılan Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar kapsamında bugün kameraların karşısına geçerek yüz yüze eğitim planları hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Köy okullarının tüm kademelerde 15 Şubat tarihinde yüz yüze eğitime geçeceğini ve 1 Mart tarihinden itibaren de sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıf öğrencileri için okullarda eğitime başlanacağını belirten Bakan Selçuk, özel eğitim öğrencileri için de önemli detaylar paylaştı.

Bunun üzerine internet kullanıcılarının arama motorlarında baktığı Özel eğitim okulları ne zaman açılacak? Özel eğitim ne zaman başlıyor? sorularının cevabını biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

ÖZEL EĞİTİM OKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK? | ÖZEL EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgın süreci kapsamında kapatılan okullar, eğitim öğretimin aksamasına neden olurken bu durumdan en olumsuz etkilenen gruplardan bir tanesi de özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler oldu. Salgının hafiflemesi ve pozitif vaka sayılarındaki düşüşün değerlendirilmesi sonucu Koronavirüs Bilim Kurulu Üyelerinin de onayıyla alınan yeni karara göre, 1 Mart tarihinden itibaren özel eğitim okullarının faaliyetine başlanacağı duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada,

"1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak." ifadelerine yer verildi. Aynı tarihte sınav sürecinde olan 8 ve 12. sınıf öğrencileri için de yüz yüze eğitime geçileceğini duyuran Bakan Selçuk,

"Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak

1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak.

1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek.

Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak." şeklinde konuştu.

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise eğitime dair şöyle konuşmuştu:

“Kabinemizin bugünkü toplantısında uzaktan eğitim öğretimin temeli olan internete erişimlerindeki sınırlılığı da dikkate alarak köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık.

Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek bunu da özellikle söylemek zorundayım çünkü bizim için Kovid hepsinden çok daha tehlikeli çok daha Allah muhafaza bizim için önemli.

Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz onun için her türlü tedbiri almak durumundayız. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokulu özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak.

Vaka sayılarındaki gelişmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalarda yürütülecek."