Özel Eğitimde Yardımcı Personel / Öğretmen Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Özel Eğitimde Yardımcı Personel / Öğretmen Yardımcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Özel Eğitimde Yardımcı Personel / Öğretmen Yardımcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Özel Eğitimde Yardımcı Personel / Öğretmen Yardımcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Özel Eğitimde Yardımcı Personel / Öğretmen Yardımcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Özel Eğitimde Yardımcı Personel / Öğretmen Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Özel Eğitimde Yardımcı Personel / Öğretmen Yardımcısı Maaşları

Özel Eğitimde Yardımcı Personel / Öğretmen Yardımcısı maaşı ortalama olarak aylık 6750_TL'dir. En düşük Özel Eğitimde Yardımcı Personel / Öğretmen Yardımcısı maaşı 5450_TL, En yüksek ise 8050_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Özel Eğitimde Yardımcı Personel / Öğretmen Yardımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5312.04

Meslek Adı :

Özel Eğitimde Yardımcı Personel / Öğretmen Yardımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel

Meslek Mensupları Meslek Grubu :

Eğitim İle İlgili Diğer Profesyonel

Meslek Mensupları Meslek Birim Grubu :

Öğretmen Yardımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Özel eğitime ihtiyaç duyan görme engelliler, işitme engelliler, dil ve konuşma güçlüğü olanlar, bedensel (ortopedik) engelliler, üstün zekâlı ve özel yetenekliler, zihinsel engelliler, öğrenme güçlüğü olanlar, uyumsuz çocuklar, hiperaktif ve otistikler vb. engelli öğrencilerin, özür grubuna uygun eğitim programını uygulamada öğretmene yardımcı olan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Özel Eğitimde Yardımcı Personel / Öğretmen Yardımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mesleğiyle ilgili plan ve program yapmak, uygulamak,

b) Fiziksel ortamın güvenli olmasını sağlamak,

c) Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgiler ve beceriler edinmek,

d) Öğrencilerin öz bakım becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak,.

e) Öğrencilerin insan ilişkileri ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak,

f) Öğrencilerin sosyal, bilişsel, psiko-motor gelişimlerini desteklemek,

g) Öğrencilerin Türkçe dil gelişimine yardımcı olan etkinlikler hazırlamak,

h) Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerine yardımcı olmak,

i) Çocuğun cinsel kimliğini tanımasına destek olmak,

j) Animasyon çalışmaları yapmak ve rehberlik etmek,

k) Organizasyon yapmak,

l) Yaparak, yaşayarak öğrenmeyi desteklemek,

m) Çocukları tanıma tekniklerini uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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