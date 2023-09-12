Özel gençlerden kusursuz hasat

Tarım Akademisi'nde yetiştirilen elmaların hasadını özel gençler yaptı. Düzce Belediyesi BELTUR bünyesinde bulunan Kusursuz Kafe çalışanı özel gençler, "Kusursuz Hasat" isimli organizasyonda elma toplarken hem eğlendi hem de hasat çalışmalarına...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Özel gençlerden kusursuz hasat

Tarım Akademisi'nde yetiştirilen elmaların hasadını özel gençler yaptı. Düzce Belediyesi BELTUR bünyesinde bulunan Kusursuz Kafe çalışanı özel gençler, "Kusursuz Hasat" isimli organizasyonda elma toplarken hem eğlendi hem de hasat çalışmalarına yardım etti.

Düzce'de bulunan tarımsal faaliyetlerin artırılması ve teşvik edilmesi amacıyla kurulan Tarım Akademisi özel etkinliğe imza attı. Tarımsal faaliyetlerin Düzce'nin verimli topraklarında geliştirilmesi ve geniş alanlara yayılması amacıyla kurulan merkezde elmanın yanı sıra birçok tarım ürünü yetiştirilirken elmaların hasadı da başladı. Arazide bulunan elmaların hasadı için Düzce Belediyesi BELTUR bünyesinde faaliyet gösteren Kusursuz Kafe personelleri, farkındalık amacıyla hasada yardım etti. Etkinlik çerçevesinde özel bireylerin de tarımsal faaliyetlere katılımının sağlanmasının hedeflendiği çalışmadan sosyal tesislerde kullanılacak mahsulü toplayan özel çocuklar hasat sırasında eğlenceli vakitte geçirdi.

"Topladığımız elmalarla misafirlerimiz için tatlı ve pekmez yapacağız"

Hasada katılan Kusursuz Kafe çalışanı Burcu Doğanyiğit, "Kusursuz Kafe'den gelip elma topladık, her şey yolunda. Elma toplamak çok kolay, hiç zorlanmıyoruz" dedi.

Sedat Çiçek ise, kusursuz hasatta çok eğlendiklerini belirterek, "Biz Kusursuz Kafe'den geldik elma topladık, eğlenceli geçti. Biz bu elmalar ile reçel, pekmez yapacağız. Yaptığımız tatlıları ve reçelleri kafemize gelen misafirlerimize ikram edeceğiz. Kusursuz Kafe'ye herkesi bekliyoruz" ifadelerinde bulundu.

Oğuzhan Sarıbaş ise Kusursuz Kafede yemeklerin lezzetine değinerek, "Bugün buraya elma toplamaya geldik. Pekmez yapacağız yala yala bitmez. Ama elma çok güzel, efsane yemede yanında yat. Hepinizi Kusursuz Kafe'ye beklerim" diye konuştu.

Özel gençler hasadın ardından elma bahçesinde oyun havasına eşlik ederek göbek atıp doyasıya eğlendiler. Toplanan elmalar ise BELTUR bünyesinde bulunan sosyal tesislerde tatlı ve pekmez olarak kullanılacak.

Özel gençlerden kusursuz hasat

Özel gençlerden kusursuz hasat

Özel gençlerden kusursuz hasat

Özel gençlerden kusursuz hasat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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