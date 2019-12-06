Özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesi SAÜ’de konuşuldu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Özel Eğitim Topluluğu tarafından düzenlenen "Özel Gereksinimli Bireylerin Yaşam Kalitesinin Artırılmasında Paydaşların Rolü" adlı etkinlik düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen etkinliğe Prof. Dr. Rektör Fatih Savaşan, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Sakarya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmi Sağıroğlu, SAÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özlem Gümüşkaya ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, konuşmasında etkinliğin haftanın en güzel etkinliklerden birisi olduğunu belirterek, "Bu tür etkinlikler farkındalık oluşturmak adına üniversitemize büyük katkılar sağlıyor. Bu etkinliklerin devamının olması dileğiyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da konuşmasında eğitim alanında özel gereksinimli öğrenciler başta olmak üzere tüm öğrencilere destek olmaya çalıştıklarını aktardı. SAÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özlem Gümüşkaya da etkinlikte bir konuşma yaparak, özel gereksinimli bireylerin toplumda ötekileştirilmemesi gerektiğini belirterek, toplumsal farkındalığa dikkat çekti.

Etkinlik, Sakarya'da özel eğitim alanında öğrenim gören öğrencilerin hazırladığı müzik dinletisinin ardından, Serdivan Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Nesrin Girgin, özel eğitim öğretmenleri Fatma Karaerginer, Emine Şaşmaz ve Aziz Remzi'nin katıldığı panel ile devam etti.

Kaynak: İHA