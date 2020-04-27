Özel gereksinimli çocuklar salgın döneminde yalnız bırakılmıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de özel gereksinimli çocukların gelişimine fayda sağlaması için çalışmalar yapan Ses-Sizsiniz Spor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla evlerinden çıkamayan sporcuları evlerinde ziyaret ederek ailelerine gıda kolisi yardımında bulundu.

Kulüp Başkanı İlknur Acar, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını dolayısıyla zor günlerden geçildiğini ve bu dönemde özel gereksinimli çocukların ve ailelerinin yanlarından olduklarını belirtti.

Çocuklara gerekli desteği verdiklerini aktaran Acar, "Ses-Sizsiniz Spor Kulübü olarak bu zorlu süreçte özel gereksinimli çocuklarımızı, sporcularımızı yalnız bırakmıyoruz. Koronavirüs salgını dolayısıyla evlerinden çıkamayan sporcularımızı evlerinde ziyaret ederek ailelerinden sağlıkları ile alakalı bilgiler aldık. Ailelere ramazan ayı sebebiyle erzak gıda kolisi desteğinde bulunduk. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA