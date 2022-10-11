Özel Gün ve Nikah Şekerleri Hazırlayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Özel Gün ve Nikah Şekerleri Hazırlayıcısı Tanımı;

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Özel Gün ve Nikah Şekerleri Hazırlayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Özel Gün ve Nikah Şekerleri Hazırlayıcısı Maaşları

Özel Gün ve Nikah Şekerleri Hazırlayıcısı maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Özel Gün ve Nikah Şekerleri Hazırlayıcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Özel Gün ve Nikah Şekerleri Hazırlayıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8219.13

Meslek Adı :

Özel Gün ve Nikah Şekerleri Hazırlayıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar

Meslek Grubu :

Montajcılar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Montajcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli kumaş, biblo, kutu, vb. araç-gereçleri birleştirerek kullanım amacına uygun, süsleme şeker hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Özel Gün ve Nikah Şekerleri Hazırlayıcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Güncel Meslek : EVET

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