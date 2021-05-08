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Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı 2021? 91. Dönem ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Sınav sonuçları merak içerisinde bekleniyor. 17 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen sınavların, 7 Mayıs tarihinde sonuçlarının açıklanacağı duyurulmuştu. Peki Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı 2021? 91. Dönem ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte yanıtları...

Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı 2021? 91. Dönem ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Adaylar heyecan içinde, 17 Nisan 2021'de yapılan 91. dönem ÖGG sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Adaylar Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı 2021? 91. Dönem ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Sizler için derledik...

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021? 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Sınavları 17 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Adaylar heyecan içeriisnde sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemeye koyuldu. 7 Mayıs tarihinde açıklanacağı duyurulan ÖGG sınavların sonuçları açıklandı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen  91. dönem ÖGG sınav sonuçları EGM'nin resmi internet adresinde yayımlandı. Sonuçların açıklanmasıyla adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi.

Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı 2021? 91. Dönem ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

91. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Özel Güvenlik Görevlisi 91. Dönem sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı resmi sayfası üzerinden açıklandı. Sınav sonuçlarını merak eden adaylar kişisel bilgileri ile sisteme giriş yaparak sonuçları sorgulatabilecekler. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı resmi sayfası üzerinden açıklanan sonuçlar, TC kimlik numarası ile sorgulanabilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların öncelikli olarak Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda eğitim programına katılmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girerek, 60 puan alıp sertifika için hak kazanmış olmak gerekmektedir. Sınavlar kazanılamadığı takdirde ise birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş

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