Özel Güvenlik (Sualtı Adamı/Dalgıç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Özel Güvenlik (Sualtı Adamı/Dalgıç) görev tanımı nedir, Özel Güvenlik (Sualtı Adamı/Dalgıç) ne iş yapar, Özel Güvenlik (Sualtı Adamı/Dalgıç) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Özel Güvenlik (Sualtı Adamı/Dalgıç) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Özel Güvenlik (Sualtı Adamı/Dalgıç) Tanımı;

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Özel Güvenlik (Sualtı Adamı/Dalgıç) Maaşı Ne Kadar? 2022 Özel Güvenlik (Sualtı Adamı/Dalgıç) Maaşları

Özel Güvenlik (Sualtı Adamı/Dalgıç) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Özel Güvenlik (Sualtı Adamı/Dalgıç) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Özel Güvenlik (Sualtı Adamı/Dalgıç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5414.20

Meslek Adı :

Özel Güvenlik (Sualtı Adamı/Dalgıç)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Güvenlik Görevlileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, bina ve tesisler ile sualtında gemi karinaları ve iskele ayakları dâhil, hukuk kuralarına uygun talimatlar çerçevesinde, fiziki ve teknikimkânları kullanarak, can, mal güvenliği ve huzuru sağlamak için gözetim, denetim ve kontrol yapma bilgi ve becerisine sahip ve deniz araçlarının, liman yapılarının su altında kalan kısımlarınındalarak kontrol gözetleme, sualtı fotoğraf ve video çekimi yapan, her türlü arama ve kurtarma faaliyetinde bulunan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Özel Güvenlik (Sualtı Adamı/Dalgıç); İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ön danışma işlemlerini yapmak, b) Ziyaretçi ve personel giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak,

c) Kayıp ve buluntu eşyaları kayıt altına almak,

d) Yakın çevreyi gözetim altında tutmak,

e) Gerekli olduğu yerlerde güvenliği sağlama amacıyla silahını kullanmak,

f) Sabit nokta nöbetinde gözlem yapmak,

g) Devriye nöbetinde gözetim yapmak,

h) Kamera görüntülerini izlemek,

i) Refakat hizmetlerini sağlamak,

j) Elle veya detektörle arama yapmak,

k) Devriye denetim tespitini yapmak,

l) Görev yerinde güvenlik kurallarına uyulmasını sağlamak,

m) Araçların park düzenine uymalarını sağlamak,

n) Tanımlanmış alanların farklı amaçlarla kullanılmasını engellemek,

o) Görev alanını kontrol etmek,

p) Acil ve beklenmedik olaylarda insanların tahliyesine yardımcı olmak ve bu olayları ilgiliyerlerebildirmek,

q) Yangına ilk müdahaleyi yapmak,

r) Görev alanında işlenmiş ve işlenmekte olan suçları kolluk kuvvetlerine bildirmek,

s) Sualtı ve Su üstü Suç mahallinin korunmasını sağlamak,

t) Sualtında Batık canlı veya ölü varlıkların, eşya, yük ve kalıntıların kontrolü yapılarak çıkarmak,

u) Sualtında her türlü arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunmak,

v) Su altı araştırmalarında fotoğraf veya video çekimi yapmak,

w) ISPS Kod kapsamında güvenlik seviyesi artışlarında gemi karinaları dahil sualtı kontrollerini yapmak, vb görev ve işlemleri yapmak.

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