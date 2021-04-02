Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kamu güvenliğini tamamlayıcı bir olgu olarak Kamu-özel kurum kuruluşların ve şahısların can, mal ve huzurunu, hak hürriyet ve güvenliklerini, yasaların izin verdiği ölçüde koruyan, gözeten, denetim ve kontrol yaparak alınan tedbirleri uygulayan kişidir.

Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı Maaşları

Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı maaşı ortalama aylık 3.850 - TL’dir. En düşük maaşı 3.200 -TL, En yüksek ise 4.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ön lisans mezunu olmak bu meslek için yeterli bir kriterdir.

Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı Ne İş Yapar?

Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ön danışma hizmetleri yapmak,

b) Araç giriş-çıkış kayıtlarını tutmak,

c) Diğer çalışanlarla bilgi iletişimini sağlamak,

d) Sabit nokta veya devriye nöbetinde gözetim yapmak,

e) Kamera görüntülerini izlemek,

f) Kritik bölgeleri kontrol etmek,

g) Acil ve beklenmedik olayları ilgili yerlere bildirir ve bu durumlarda tahliye gerektiğinde insanlara yardımcı olmak,

h) Yangında ilk müdahaleyi yapmak,

i) Sivil Savunma Teşkilatına yardımcı olmak,

j) Mesleki yayınları ve teknolojiyi takip etmek ve meslek içi eğitim faaliyetlerine katılmak,

k) Yakın çevreyi gözetim altında tutarak sorumluluk verilen güvenlik bölgesinde kurallara uyulmasını sağlamak,

l) Kişi güvenliği ve koruması yapmak,

m) Ziyaretçi ve personel giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak,

n) Refakat hizmetlerini yapmak,

o) Görev yerinde güvenliği sağlamak amacı ile arama yapmak,

p) Tanımlanmış alanların farklı amaçlarla kullanılmasını engellemek,

q) Olası suçu önlemek amacıyla çalışmalar yapmak, suçluyu yakalamak ve adalete teslim etmek,

r) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçmelerini sağlamak,

s) Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama, Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete almak, Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete almak,

t) Olay yerini ve delilleri koruma altına almak

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı Meslek Ana Grubu:

Hizmet Ve Satış Elemanlarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Koruma Hizmetleri Veren Elemanlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Koruma Hizmetleri Veren Elemanlardır.

Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı mesleğinin meslek kodu 5414.12 olarak belirlenmiştir

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