Özel Harekat Meriç Nehri'ne indi! Yunan askeri geri kaçtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meriç Nehri boyunca bin Özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından farklı illerden gelen ekipler Meriç'te güvenliği sağlamaya başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meriç Nehri boyunca bin Özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından farklı illerden gelen ekipler Meriç'te güvenliği sağlamaya başladı.

Öte yandan, daha önce aynı bölgede Yunanistan sınır birlikleri ve Frontex askerleri nehir kenarı ve nehirde devriye atarken Özel Harekat Polislerinin gelmesinin ardından bölgeden çekilmeleri ve boş sandallar dikkat çekti.