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  3. Özel Harekat Meriç Nehri'ne indi! Yunan askeri geri kaçtı

Özel Harekat Meriç Nehri'ne indi! Yunan askeri geri kaçtı

Özel Harekat polislerinin Meriç'te güvenliği sağlamak amacıyla çıktıkları yolda Yunan askerlerinin Frontex nehir kenarı ve nehirde devriye atarken Özel Harekat Polislerinin gelmesinin ardından bölgeden çekilmeleri dikkat çekti.

Özel Harekat Meriç Nehri'ne indi! Yunan askeri geri kaçtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meriç Nehri boyunca bin Özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından farklı illerden gelen ekipler Meriç'te güvenliği sağlamaya başladı.

Özel Harekat Meriç Nehri'ne indi! Yunan askeri geri kaçtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meriç Nehri boyunca bin Özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından farklı illerden gelen ekipler Meriç'te güvenliği sağlamaya başladı.

Özel Harekat Meriç Nehri'ne indi! Yunan askeri geri kaçtı

Öte yandan, daha önce aynı bölgede Yunanistan sınır birlikleri ve Frontex askerleri nehir kenarı ve nehirde devriye atarken Özel Harekat Polislerinin gelmesinin ardından bölgeden çekilmeleri ve boş sandallar dikkat çekti.




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