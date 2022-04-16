Özel Harekat Polisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Özel Harekat Polisi görev tanımı nedir, Özel Harekat Polisi ne iş yapar, Özel Harekat Polisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Özel Harekat Polisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Özel Harekat Polisi Tanımı;

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Özel Harekat Polisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Özel Harekat Polisi Maaşları

Özel Harekat Polisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Özel Harekat Polisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Özel Harekat Polisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5412.06

Meslek Adı :

Özel Harekat Polisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Polis Memurları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kanuni mevzuatın kendisine verdiği yetki ölçüsünde modern silah, mühimmat, araç ve gereçleri kullanarak terör örgütlerinin meskun mahal veya kırsal alanlardaki silahlı eylemlerini engelleme, eylemlerin faillerini etkisiz hale getirme, kapalı alanlarda rehin alınan kişileri kurtarma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Özel Harekat Polisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Meskun mahalde terörle ilgili hücre evi, uçak, araç, bina vb. operasyonlara katılmak,

b) Kırsal alanlarda terör örgütü ile ilgili takip, silahlı temas, baskın vb. operasyonlara katılmak,

c) Görevle ilgili her türlü silah, mühimmat, araç ve gereçleri kullanmak,

d) Görev esnasında yakalanan veya teslim alınan kişileri ilgili birimlere teslim etmek,

e) Gerektiğinde yabancı ülke devlet adamlarına eskortluk yapmak,

f) Olay çıkması muhtemel toplumsal olaylarda keskin nişancı olarak görev almak,

g) Sürekli eğitim ve sportif faaliyetlerde bulunmak suretiyle fiziksel kondisyonunu korumak,

h) Kullanılan araç ve ekipmanların bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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