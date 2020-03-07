Özel harekat polisi Meriç Nehri boyunca mülteci nöbetinde

Yunanistan sınırında göreve başlayan bin özel harekat polisi, Yunanistan güvenlik güçleriyle karşı karşıya Meriç Nehri boyunca mülteci nöbeti tutuyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meriç Nehri kıyısında bin özel harekat polisinin (PÖH) geri itmeleri önlemek için göreve başlayacağını açıklamasının ardından, PÖH'ler sınır hattındaki yerlerini almaya başladı. Nehir boyunca tam teçhizatlı olarak konuşlanan özel harekat polisleri, kıyı boyunca devriye görevine başladı. Özel harekat polislerinin konuşlandığı kıyıların tam karşısında ise Yunanistan güvenlik güçleri bulunuyor. Her iki taraftaki güvenlik güçlerinin karşı karşıya mülteci nöbetinde olması dikkat çekti.

Kaynak: İHA