ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ UÇAK KAZASINA GİDERKEN KAZA YAPTI
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına yardıma giden özel harekat polislerinin içinde bulunduğu araç kaza yaptı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına yardıma giden özel harekat polislerinin içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Uçak enkazının bulunduğu yere yakın bir yerde gerçekleşen kazada hafif yaralanan polis memurları hastaneye kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Kazada yaralanan polislerin sedyeyle götürülmeleri
Kaynak: DHA
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