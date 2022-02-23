Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren şehit oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Senegal ziyaretinde görevli olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, ziyaret sırasında yapılan bir açılış töreninde kalp krizi geçirdi.

Çevredekilerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Hayretti Eren hayatını kaybetti. Şehit Eren’in cenazesi, Senegal ziyareti sona eren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağıyla birlikte Türkiye’ye getirildi.

Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hayrettin Eren neden, nasıl öldü?

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN TAZİYE MESAJI

Vefa haberinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu Şehit düşen Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürümüz Hayrettin Eren Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.