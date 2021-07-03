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  3. Özel Harekat Şube Müdürü Mustafa Kaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Özel Harekat Şube Müdürü Mustafa Kaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Ankara Özel Hareket Şube Müdürü olan Mustafa Kaya görevi sırasında rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastaneden şehit oldu. Bunun üzerine Kaya'nın biyografisi merak konusu oldu. Peki Özel Harekat Şube Müdürü Mustafa Kaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Özel Harekat Şube Müdürü Mustafa Kaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Özel Harekat Polisi olan Ankara Özel Hareket Şube Müdürü olan Mustafa Kaya'dan acı haber geldi. Görevi sırasında rahatsızlanan ardındansa hastaneye kaldırılan Mustafa Kaya tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kaya'nın vefatı üzüntüye neden olurken vatandaşlar da Özel Harekat Şube Müdürü Mustafa Kaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli?  sorularına yanıt arıyor.

ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRÜ MUSTAFA KAYA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Ankara Özel Harekat Şube Müdürü olan Mustafa Kaya, 49 yaşında ve aslen Sivaslıdır. 4 çocuk babası olan Kaya, görevi sırasında rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Naaşı memleketi Sivas'ta toprağa verilecek.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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