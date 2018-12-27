Özel harekata 136 taze kan

Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim alan 19/1-2. dönem özel harekat polisi için mezuniyet töreni düzenlendi. 136 özel harekat polisi yemin ederek diplomalarını aldı.

Törene katılan Amasya Valisi Dr. Osman Varol, "Bizim emniyet teşkilatımız, polis teşkilatımız ve onun içerisinde de özel harekat teşkilatımız milletimizin onlara verdiği manevi değer sayesinde dünyanın kendi alanında en elit kuvvetlerinden bir tanesi haline gelmiştir. Bugüne kadar yaptıkları başarılı çalışmalar, yürüttükleri terörle mücadele operasyonları, iç güvenlik operasyonları ayrıca terörün her türlüsüyle yaptıkları mücadeleyle hem ülkemizde kendi halklarının, milletlerinin hem de dünya çapında diğer tüm ülkelerin, meslektaşlarının övgüsünü, beğenisini kazanmışlardır. Böyle elit, böyle güzel, böyle manevi bir topluluğun içerisine katılan çok kıymetli kardeşlerimizi ben burada huzurlarınızda tebrik ediyorum" dedi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun çok iyi değerlendirilmesinin gerektiğine değinen Varol, "Bir yandan ülkemizin içerisinde yıllardır uğraştığımız, ciddi anlamda insanımıza ve ekonomik sorunlarımıza mâl olan terörle mücadeleyi sürdürürken, diğer taraftan ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyamızın yaşadığı birtakım siyasi sorunlar nedeniyle çok zorlu günler geçirmekteyiz. Fakat bu zorlu günler içerisinde, böyle bir coğrafyada, bu kadar tehlikenin içerisinde öyle kuvvetli bir karakter ortaya koyuyoruz ki hâlâ hukuk ve demokrasi içerisinde bir yandan terörle mücadelemizi sürdürürken, diğer taraftan bölgemizde meydana gelen güvenlik ile ilgili sıkıntılara gerekli karşılıkları verebiliyoruz. Bunu yapmamızı sağlayan yegâne şey milletimizin belirli değerler etrafında birleşerek, birlik olarak, birbirine destek vererek geleceğe güvenle bakmasını sağlayan o birliktelik ve dayanışma duygusudur" diye konuştu.

Törene CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Tansel Çokuysal, POMEM Müdürü Süleyman Gül, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ile diğer yetkililer de katıldı.

Kaynak: İHA