Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik, tüm sektörlere yansıdığı gibi sağlık sektörüne de etki etmeye devam ediyor. Özel hastanelerdeki muayene, tedavi ve ameliyat ücretlerinin artması, internette sık sık aramalar yapılmasına neden oluyor. Anne baba adayları da özel hastanelerde yapılan doğumların ücretlerini merak ederek araştırıyor. Peki Özel Hastane Doğum Ücretleri 2022 Ne Kadar? İşte Medical Park, Medipol, Memorial, Acıbadem Doğum Fiyatları...
ÖZEL HASTANE DOĞUM ÜCRETLERİ 2022 NE KADAR? İŞTE MEDİCAL PARK, MEDİPOL, MEMORİAL, ACIBADEM DOĞUM FİYATLARI...
"Özel Hastane Doğum Ücretleri 2022 Ne Kadar?" internette en çok aratılan sorular arasında yer alıyor. Peki ücretler ne kadar? İşte detaylar...
Özel hastanelerde normal doğum ücretleri 2.000-25.000 TL, sezaryen doğum ücretleri 3.500-30.000 TL, Epidural doğum ücretleri 4.500-35.000 TL, suda doğum ücretleri ise 4.000-25.000 TL arasında değişmektedir. Ücretler hastanelere, alınan hizmete göre farklılık göstermektedir. Net ücret bilgisi için bahsi geçen hastanelerle iletişime geçilmelidir.
MEDİCAL PARK HASTANESİ DOĞUM ÜCRETLERİ NE KADAR 2022?
Ücretler net değildir. Net ücret bilgisi için hastaneler ile direkt olarak iletişime geçilmesi gerekmektedir.
Medical Park Normal Doğum Ücreti
8.000 TL – 10.000 TL
Medical Park Epidural Doğum Ücreti
6.600 TL – 10.000 TL
Medical Park Sezaryen Doğum Ücreti
9.000 TL
MEDİPOL HASTANESİ DOĞUM ÜCRETLERİ NE KADAR 2022?
Ücretler net değildir. Net ücret bilgisi için hastaneler ile direkt olarak iletişime geçilmesi gerekmektedir.
Medipol Normal Doğum Ücreti
6250 TL
Medipol Epidural Doğum Ücreti
Normal ya da sezaryen Epidural için 2000 TL fark alınmaktadır.
Medipol Sezaryen Doğum Ücreti
8250 TL
MEMORİAL HASTANESİ DOĞUM ÜCRETLERİ NE KADAR 2022?
Ücretler net değildir. Net ücret bilgisi için hastaneler ile direkt olarak iletişime geçilmesi gerekmektedir.
Memorial Normal Doğum Ücreti
5500-10000 TL
Memorial Sezaryen Doğum Ücreti
6000-10000 TL,
Memorial Epidural Doğum Ücreti
7000-7500 TL
ACIBADEM HASTANESİ DOĞUM ÜCRETLERİ NE KADAR 2022?
Ücretler net değildir. Net ücret bilgisi için hastaneler ile direkt olarak iletişime geçilmesi gerekmektedir.
Acıbadem Normal Doğum Ücreti
7000-14000 TL
Acıbadem Sezaryen Doğum Ücreti
7000-1000 TL
Acıbadem Epidural Doğum Ücreti
7500-15000 TL
PENDİK BÖLGE HASTANESİ DOĞUM ÜCRETLERİ NE KADAR 2022?
Ücretler net değildir. Net ücret bilgisi için hastaneler ile direkt olarak iletişime geçilmesi gerekmektedir.
Pendik Bölge Normal Doğum Ücreti
5250 TL
Pendik Bölge Sezaryen Doğum Ücreti
6000-8000 TL
Pendik Bölge Epidural Doğum Ücreti
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PENDİK YÜZYIL HASTANESİ DOĞUM ÜCRETLERİ NE KADAR 2022?
Ücretler net değildir. Net ücret bilgisi için hastaneler ile direkt olarak iletişime geçilmesi gerekmektedir.
Pendik Yüzyıl Normal Doğum Ücreti
5300-7000 TL
Pendik Yüzyıl Sezaryen Doğum Ücreti
5800-8000 TL