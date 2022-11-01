Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik, tüm sektörlere yansıdığı gibi sağlık sektörüne de etki etmeye devam ediyor. Özel hastanelerdeki muayene, tedavi ve ameliyat ücretlerinin artması, internette sık sık aramalar yapılmasına neden oluyor. Anne baba adayları da özel hastanelerde yapılan doğumların ücretlerini merak ederek araştırıyor. Peki Özel Hastane Doğum Ücretleri 2022 Ne Kadar? İşte Medical Park, Medipol, Memorial, Acıbadem Doğum Fiyatları...

ÖZEL HASTANE DOĞUM ÜCRETLERİ 2022 NE KADAR? İŞTE MEDİCAL PARK, MEDİPOL, MEMORİAL, ACIBADEM DOĞUM FİYATLARI...

"Özel Hastane Doğum Ücretleri 2022 Ne Kadar?" internette en çok aratılan sorular arasında yer alıyor. Peki ücretler ne kadar? İşte detaylar...

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Özel hastanelerde normal doğum ücretleri 2.000-25.000 TL, sezaryen doğum ücretleri 3.500-30.000 TL, Epidural doğum ücretleri 4.500-35.000 TL, suda doğum ücretleri ise 4.000-25.000 TL arasında değişmektedir. Ücretler hastanelere, alınan hizmete göre farklılık göstermektedir. Net ücret bilgisi için bahsi geçen hastanelerle iletişime geçilmelidir.

MEDİCAL PARK HASTANESİ DOĞUM ÜCRETLERİ NE KADAR 2022?

Ücretler net değildir. Net ücret bilgisi için hastaneler ile direkt olarak iletişime geçilmesi gerekmektedir.

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Medical Park Normal Doğum Ücreti

8.000 TL – 10.000 TL

Medical Park Epidural Doğum Ücreti

6.600 TL – 10.000 TL

Medical Park Sezaryen Doğum Ücreti

9.000 TL

MEDİPOL HASTANESİ DOĞUM ÜCRETLERİ NE KADAR 2022?

Ücretler net değildir. Net ücret bilgisi için hastaneler ile direkt olarak iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Medipol Normal Doğum Ücreti

6250 TL

Medipol Epidural Doğum Ücreti

Normal ya da sezaryen Epidural için 2000 TL fark alınmaktadır.

Medipol Sezaryen Doğum Ücreti

8250 TL

MEMORİAL HASTANESİ DOĞUM ÜCRETLERİ NE KADAR 2022?

Ücretler net değildir. Net ücret bilgisi için hastaneler ile direkt olarak iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Memorial Normal Doğum Ücreti

5500-10000 TL

Memorial Sezaryen Doğum Ücreti

6000-10000 TL,

Memorial Epidural Doğum Ücreti

7000-7500 TL

ACIBADEM HASTANESİ DOĞUM ÜCRETLERİ NE KADAR 2022?

Ücretler net değildir. Net ücret bilgisi için hastaneler ile direkt olarak iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Acıbadem Normal Doğum Ücreti

7000-14000 TL

Acıbadem Sezaryen Doğum Ücreti

7000-1000 TL

Acıbadem Epidural Doğum Ücreti

7500-15000 TL

PENDİK BÖLGE HASTANESİ DOĞUM ÜCRETLERİ NE KADAR 2022?

Ücretler net değildir. Net ücret bilgisi için hastaneler ile direkt olarak iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Pendik Bölge Normal Doğum Ücreti

5250 TL

Pendik Bölge Sezaryen Doğum Ücreti

6000-8000 TL

Pendik Bölge Epidural Doğum Ücreti

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PENDİK YÜZYIL HASTANESİ DOĞUM ÜCRETLERİ NE KADAR 2022?

Ücretler net değildir. Net ücret bilgisi için hastaneler ile direkt olarak iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Pendik Yüzyıl Normal Doğum Ücreti

5300-7000 TL

Pendik Yüzyıl Sezaryen Doğum Ücreti

5800-8000 TL

Pendik Bölge Epidural Doğum Ücreti

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