Özel hastanede büyük skandal!ı 8 kişiye koronavirüs bulaştırdı

İstanbul’da kalp krizi geçiren ve özel hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavisine başlanan 83 yaşındaki Zehra Parmak 6 günün ardından iddiaya göre koronavirüs testi yaptırmadan evine gönderildi.

Parmak, yine fenalaşınca bu kez başka bir hastaneye kaldırıldı. Burada yaşlı kadına yapılan test sonucu pozitif çıktı. Parmak'ın evde temas ettiği 8 akrabasında da virüs tespit edildi.

HASTANE İHMARKARLIKLA SUÇLANDI

Zehra Parmak'ın akrabası Sami Yemenici, pandemi döneminde yoğun bakımda yatan bir hastaya test yapılmadığını iddia ederek, tüm Türkiye’nin bu denli hassas olduğu konuda özel hastanenin test yapmaması sebebiyle 8 kişinin koronavirüse yakalandığını dile getirdi.

''İNSANI PARA OLARAK GÖRÜYORLAR''

Özel hastanelerden bazılarının insan sağlığına değer vermediğini söyleyen Sami Yemenici, “Hasta olan dayımın hanımı aynı zamanda benim kızımın da kayınvalidesi. Rahatsızlanıyor ve hastaneye kaldırıyorlar. Kalp krizi sebebi ile özel bir hastaneye kaldırıldıktan sonra orada yaklaşık 5-6 gün kalıyor. O süreç içerisinde korona testi yapılmıyor. Bir hafta sonra eve taburcu ediliyor. Taburcu edilince 1 hafta evde kalıyor. Hastaneden taburcu edildikten sonra evde yine rahatsızlanıyor. Başka bir özel hastaneye götürülüyor ve orada test yapılıyor, test sonucu pozitif. Bu sefer bizimkileri de gönderiyorlar, onlarda teste gidiyorlar ve hepsi pozitif çıkıyor. Evde 1 hafta kaldığı süre zarfında 4 tane yeğenim, 2 tane damadım, 2 kızım vücutlarında ağrı hissettiklerini anlatmaya başladılar. Daha sonrasında pozitif çıktılar. Bu olayda eğer hastanenin ihmali varsa Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız korona virüsün başladığı günden beri son derece, olağanüstü bir mücadele ile bunu en aza indirmeye uğraşırken bir insan sağlığı bu kadar önemsiz mi ? Özel hastanelerin bir kısmı bunları yapıyor, insan sağlığına dikkat etmiyorlar insanı para olarak görüyorlar, maddiyat olarak görüyorlar. Sağlık çalışanlarımızın çalışmasını böyle boşa atıp, çalışmalarını boşa çıkartmak hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir” ifadelerini kullandı.

''KADIN ŞİMDİ YATALAK OLDU''

Kalp krizi geçiren 83 yaşındaki Zehra Parmak’ın aynı hastalığa yakalanan oğlu Gökhan Parmak da, “Annem rahatsızlandı ve 112 acil servisle İstanbul’da bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Annem 6 gün orada kaldı. Annem taburcu olarak eve geldikten 1 gün sonra durumu iyice ağırlaşmaya başladı. Daha öncesinde ihtiyaçlarını gören kadın yatalak oldu. Başka bir hastaneye götürdük ve orada öğrendik ki annem korona virüs olmuş. Dolayısı ile bana, eşime, bize yardım eden baldızıma, onun eşine, ablama, abimin eşine ve bize kim yardıma geldiyse annem ile ilgili şuanda 10 kişiye yakın korona virüse yakalandık” dedi.