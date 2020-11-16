Özel hastanede covid testi iade ücreti nasıl alınır? Özel hastane korona testi ücreti

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin tarafından yapılan açıklamayla, özel hastanede ücretli olarak yeni tip koronavirüs testi yaptıran kişilerin pozitif çıkması üzerine test ücretlerinin iadesini alabileceklerini belirtti. Bu açıklama üzerine 'Özel hastanede covid testi iade ücreti nasıl alınır?' sorusu merak konusu oldu.

Mahmut Şahin tarafından yapılan açıklamada, pandemi sürecinde özel hastanelerde vatandaşlardan pandemi tanısı ve tedavisinde alınan ücretlerin Sağlık Bakanlığının yayımladığı genelgeye uygun olmadığı belirtildi. Özel hastanelerin aldığı ücret yasal olmadığını vurgulayan Şahin, bu ücretlerin iade edilmesi gerektiğini belirtti.

Şahin, Sağlık Bakanlığı tarafından 9 Nisan'da yayımlanan genelge kapsamında, geliştirilen acil hal tanımlarının vatandaşların faydasına olduğunu belirtti.

ÖZEL HASTANEDE COVID TESTİ İADE ÜCRETİ NASIL ALINIR?

Pandemi sürecinde özel hastanelerde vatandaşlardan pandemi tanısı ve tedavisinde alınan ücretler Sağlık Bakanlığının yayınladığı genelgeye uygun değildir.

Özel hastanelerin aldığı ücret yasal değildir ve geri iade edilmesi gerekir.

Vatandaşların özel hastaneye tanıya gittiğinde testi pozitif çıkmışsa bu durum acil hal kapsamına girer.

Özel hastaneler testten hiçbir ücret alamaz. Ama test pozitif çıkmışsa onun parasını alabilir.

Pandemi acil hal kapsamına girdiği için özel hastaneler tanı ve tedavide aldığı ücretin tamamını iade etmek zorundadır.

Vatandaş kendisinden alınan ücreti SGK'da tespit ettirdikten sonra illerdeki hakem heyetlerine başvurmalıdır. Vatandaşlar bu yolu izlerlerse ücretlerini geri alabilirler.

ÖZEL HASTANE KORONA TESTİ ÜCRETİ

Özel hastaneler test için 150 TL ile 600 TL arasında fiyat veriyor. Özellikle yurt dışına çıkış için test yaptırmak zorunda olanlardan iki katı ücret istendiğine dair iddialar sosyal medyadaki şikayet sitelerinde giderek artıyor.

Bir ay önce 80 liraya yapılan koronavirüs testi, birçok özel hastanenin artan talebi fırsat bilerek yüzde 80 zam yapması üzerine 150 liradan işlem görmeye başladı.