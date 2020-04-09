Özel hastaneler artık ilave ücret isteyemeyecek!

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile pandemi vakalarının tanı ve tedavi hizmetleri, acil hal kapsamına alındı.

Bundan böyle özel hastaneler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören hastalardan muayene katılım payı ve ilave ücret isteyemeyecek.

Sağlık uygulama tebliği değişikliği ile pandemi tedavisi gören hastaların ilaçlarını hastaneden temin edebilmeleri de sağlandı.

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