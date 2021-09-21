Özel hastanelerde Covid testi ücretli mi, ücretsiz mi? Devlet hastanelerinde PCR testi saat kaça kadar yapılır?

1 yılı aşkın süredir etkilerini hissettiren koronavirüs pandemisi beraberinde bir takım uygulamaları da getiriyor. Aşı olmayanlar ya da olmak istemeyenler birçok yere giriş için PRC testi yaptırmak zorunda. 6 Eylül tarihinden itibaren aşı olmayan ya da hastalık geçirmemiş kişilerin; özel araç haricinde, uçak, otobüs, tren ya da toplum ulaşım araçlarıyla yapacakları şehirlerarası yolculuklar için negatif sonuçlu PCR testi alması gerekiyor. Diğer bir alan eğitimde, öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi isteniliyor.

ÖZEL HASTANELERDE COVİD TESTİ ÜCRETLİ Mİ? ÜCRETSİZ Mİ?

Özel hastanelerde yapılan PCR testleri hastaneye göre değişmekte olup, ortalama 250 TL fiyat bandında olmaktadır.

DEVLET HASTANELERİNDE COVİD TESTİ ÜCRETLİ Mİ? ÜCRETSİZ Mİ?

PCR testleri için devlet hastanelerinde şu an ücret alınmamaktadır.

DEVLET HASTANELERİNDE PCR TESTİ SAAT KAÇA KADAR YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendirdiği PCR merkezlerinin çalışma saatleri ilgili merkezler ve internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Hafta içi 08.00-19.00 arası yapılan testler aynı gün, 19.00 sonrası yapılan testler bir sonraki gün çıkabilirken, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde 08.00-17.00 arası yaptırılan testler aynı gün sonuçlanmaktadır.