Özel İmperial Hastanesi 16. yaşını kutladı

Özel İmperial Hastanesi kuruluşunun 16. yıldönümünü düzenlenen etkinlikle kutladı.

Trabzon'da bir otelde düzenlenen kuruluş etkinliğine Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, İl Emniyet Müdürü Murat Esentürk, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, hastanede görev yapan hekimler, hastane çalışanlarının yanı sıra Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Burada bir konuşma yapan Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, 16. yıldönümünü kutlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade ederek hastanelerinin sadece Trabzon'un ve çevre illerinin değil sağlık turizmi ile çevre ülkelerin tanıdığı bir sağlık kurumu haline geldiğini söyledi. Koç, geçen 16 yılda başarı hikayesi oluşturduklarını kaydederek "20 Temmuz 2007'de 6 bin 500 m2 kapalı alanda 250 kişilik sağlık kadrosu ile Trabzon'a hizmet için çıktığımız bu yolda, bugün 11 bin 500 m2 alanda 61'i alanında uzman hekimlerimiz olmak üzere, 450 personelle hizmetimize devam etmekteyiz. Bizler her yıl büyüyerek, güçlenerek, kalite standartlarımızı yükselterek ve hizmet çeşitliliğimizi artırarak yolumuza devam ediyoruz. Geride bıraktığımız 16 yılda özetle bir başarı hikayesi oluşturduk. Bunu tüm çalışanlarımızla başardık. Deneyimli uzman kadromuz, teknolojiyi yakından takip etmemiz; tüm doktor, hemşire, sağlık personeli ve yöneticilerimizin özverili çalışmaları bu başarıda büyük rol oynuyor. Kaliteli sağlık hizmetimizi her geçen gün daha fazla sayıda insana ulaştırmak ise bize güç veriyor. Kurulduğumuz günde yaşadığımız heyecan ve çalışma arzusundan hiçbir şey kaybetmeden hizmet çeşitliliği ve kalite standartlarını yükseltmeye devam ettik. Özel İmperial Hastanesi bugün sadece Trabzon'un ve çevre illerinin değil sağlık turizmi ile çevre ülkelerin tanıdığı bir sağlık kurumu haline geldi" dedi.

"Bir çok ülkeden 52 bin yabancı hastanın tercihi olduk"

Bir çok ülkeden 52 bin yabancı hastanın tercihi olmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Koç, "Yaklaşık 5 milyon muayene işlemi (acil servis dahil), sahip olduğumuz teknolojik imkanlarla 213 bin ameliyat yapılarak tedavileri gerçekleştirildi. 14 bin bebek hastanemizde dünyaya gözlerini açtı. Bir çok ülkeden 52 bin yabancı hastanın tercihi olmaktan mutluluk duyuyoruz. İlk günden bu yana gerçekleştirdiğimiz tüm bu başarılarımızın arkasında büyük bir insan gücü emeği yer alıyor. Kuruluşumuzun 16. yılı vesilesiyle, öncelikle bize güvenip canlarını bize emanet eden hastalarımıza, büyük bir özveriyle hizmet vermeye devam eden her kademedeki çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyor ve daha nice yıllar birlikte çalışmayı diliyorum" diye konuştu.

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Düzenlenen gecede 16. yıl onuruna pasta kesimi Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, yönetim kurulu üyeleri ve davetlilerin katılımı ile kesildi.

Öte yandan, 4 yataklı 2. basamak, 9 yataklı 3. basamak olmak üzere toplam 13 yataklı erişkin genel yoğun bakım ve 10 yataklı yeni doğan yoğun bakım ünitelerinden oluşan hastanede, Trabzon'un yanı sıra diğer illerden gelen yoğun bakım hastaları ve riskli vakalarda takip ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)