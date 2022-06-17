Özel İnci Diş'in 5'inci şubesi Pendik'te açıldı

İstanbul Avrupa Yakası’nda 4 şubesi bulunan İnci Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin, 5. şubesi Pendik’te geniş katılımlı tören ile hizmete açıldı. Bahçeşehir, Başakşehir, Levent ve Zeytinburnu’nda şubeleri bulunan İnci Diş'in Pendik'teki açılışına yoğun katılım gösterilirken, polikliniğin Başhekimi Diş Hekimi Bünyamin Karkın açılışta yaptığı konuşmada, “İnci Diş olarak alanında uzman hekimlerimiz ve güler yüzlü personelimiz ile Pendiklilere üst düzey, kaliteli sağlık hizmeti sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Pendik’e hayırlı olsun.” ifadelerine yer verdi.

YOĞUN KATILIM GÖSTERİLDİ

Yoğun katılımın gösterildiği diş merkezinin açılışına, İnci Grup Yönetim Kurulu Başkanı Diş Hekimi Eshat Araz, Özel Pendik İnci Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Başhekimi Bünyamin Karkın, Ortodonti Uzmanı Diş Hekimi Gökhan Atay, Pedodonti Çocuk Diş Hekimi Gözde Atalı Gümüş, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Latif Coşar, MHP Pendik İlçe Başkanı Yalçın Çolak, İYİ Parti Bağcılar İlçe Başkanı Sururi Karabal, Alperen Ocakları Pendik İlçe Başkanı Emre Satılmış, Pendik Devlet Hastanesi Başhekimi Salih Çalık, Pendik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ali Bekar, Sivas Suşehri Dernek Başkanı Erdem Bayraklı, Pendik Sivaslılar Derneği Eski Başkanı Canan Yılmaz, Batı Mahallesi Muhtarı Hülya Büyüktopçu, Açı Dersanesi ve Koleji Genel Müdürü Yusuf Karabulut, Kılıçkaya Kuyumculuk Yöneticileri Abdullah Arslan ve Erdoğan Arslan, Alltime Tekstil Sahibi İbrahim Karabulut ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

DÜŞÜK MALİYETLE GENİŞ ÇAPLI HİZMET

Uzman diş hekimleri ile hizmet vermeye başlayan İnci Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde dışa bağımlı çalışma az olduğundan, tedavi süreleri kısa olurken, maliyetlerde oldukça düşük. Poliklinikte İmplant, Çene Cerrahisi, Pedodonti (çocuk diş hekimliği), Ortodonti, Periodontoloji (diş eti hastalıkları), Endodonti (Kanal tedavisi), Estetik Diş Hekimliği, Gülüş Tasarımı, Protez Beyazlatma, Zirkonyum ve Laminate Veneer Tedavisi, Dijital Gülüş Tasarımı, Şeffaf Plaklarla Ortodonti gibi birçok alanda tedavi hizmeti veriliyor.